हाइलाइट्स पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री की किताब चर्चा में सुषमा स्‍वराज पर की गई गलत टिप्‍पणियां नाराज हुए एस जयशंकर ने दिया करारा जवाब

नई दिल्‍ली. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब ‘Never Give an Inch: Fighting for the America I Love’ में भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज (Sushma Swaraj) पर गलत टिप्‍पणी की है. उन्‍होंने लिखा है कि सुषमा स्‍वराज कभी भी अहम राजनीतिक प्‍लेयर नहीं थीं. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर (EAM S Jaishankar) ने कहा कि किताब में अपमानजनक शब्‍दों की कड़ी निंदा करता हूं. हालांकि इस किताब में जयशंकर की बहुत तारीफ की गई है.

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने किताब में सुषमा स्वराज को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की हैं. उन्‍होंने दावा किया है कि 2019 में पाकिस्‍तान के बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के बेहद नजदीक थे और यह बात उन्‍हें भारत की तत्‍कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने दी थी. सुषमा स्‍वराज मई 2014 से मई 2019 तक भारत की विदेश मंत्री रहीं, उनका अगस्‍त 2019 में निधन हो गया था.

किताब में की गई अपमानजनक टिप्‍पणियों की मैं कड़े शब्‍दों में निंदा करता हूं

जयशंकर ने कहा है कि मैंने किताब के अंश देखे हैं, किताब में की गई अपमानजनक टिप्‍पणियों की मैं कड़े शब्‍दों में निंदा करता हूं. मैंने हमेशा ही सुषमा जी का बहुत सम्‍मान किया है. उनके साथ मेरे असाधारण रूप से घनिष्‍ठ और मधुर संबंध थे. इधर, पॉम्पियो ने लिखा है कि मैं एस जयशंकर का सम्‍मान करता हूं, वे अंग्रेजी समेत 7 भाषाओं के जानकार हैं और उनकी भाषा मुझसे भी बेहतर है.

