Jammu Kashmir: पुलवामा में जैश के चार सहयोगी गिरफ्तार, आतंकियों को मुहैया कराते थे गाड़ी और अन्य सुविधाएं

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने पुलवामा जिले (Pulwama Distirct) से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ( jaish e mohammed) के चार सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानाकरी रविवार को पुलिस ने दी. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए शख्स राज्य में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को गाड़ी समेत दूसरी अन्य सुविधाएं मुहैया कराते थे. पुलिस चारों शख्स से पूछताछ कर रही है.

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्में के लिए राज्य की पुलिस और भारतीय सेना इन दिनों मिलकर काम कर रही है. इससे पहले 12 मार्च को सुरक्षाबलों ने कश्मीर में अलग अलग अभियान में जैश ए मोहम्मद के चार आतंकियों को ढेर कर दिया था, जबकि इस कार्रवाई एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार किया गया था.

J&K | Four active associates of JeM arrested in Pulwama, police said

During investigation of a case, it was established that four youth were actively associated with the JeM outfit providing logistic, transportation and other facilities for commission of terrorist acts: Police

