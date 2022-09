2024 में गैर-BJP सरकार बनी तो देश के सभी किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, KCR का बड़ा वादा

हैदराबाद. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं. हाल ही में केसीआर ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. अब केसीआर ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है. केसीआर ने कहा, ‘अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गैर-बीजेपी की सरकार बनती है, तो मैं वादा करता हूं कि पूरे देश के किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी.’

तेलंगाना के मुख्यंत्री केसीआर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को एकसाथ लाना चाहते हैं. यानी कांग्रेस को भी केसीआर अलग ही रखना चाहते हैं. कहीं न कहीं ये थर्ड फ्रंट की ओर इशारा देता है. लेकिन जदयू ने जैसे पहले भी मेन फ्रंट की बात की उसी तरह जदयू की ओर से केसी त्यागी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस और वामदलों के बिना बीजेपी को हराने का उद्देश्य अधूरा रहेगा.

Today, I am announcing free power supply to all the farmers in the country if a non-BJP government comes to power in 2024: Telangana CM KC Rao at a public meeting in Nizamabad district pic.twitter.com/ftiyraGUVG

— ANI (@ANI) September 5, 2022