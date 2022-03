देश के 6,100 रेलवे स्टेशन फ्री Wi-Fi सेवा से जुड़े, आप भी कर सकते हैं इस्तेमाल

भारतीय रेलवे (Indian Railway) अपने यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा कोई न कोई नया कदम उठाती रहती है. इसी क्रम में 2016 से लगातार इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए अपने स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई इंटरनेट कनेक्शन (Free Wi-Fi Facility at Railway Station) की सुविधा में बढ़ोत्तरी कर रहा है. सबसे पहले वर्ष 2016 में मुंबई स्टेशन पर मुफ्त वाई-फाई की सेवा शुरू की गई थी. अब यह सुविधा देश के 6,100 रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है. यह लक्ष्य लखनऊ मंडल के उबरनी रेलवे स्टेशन (Ubarni Railway station, Rae Bareli district, Uttar Pradesh) पर वाई-फाई सुविधा चालू किए जाने से प्राप्त हुए है. बता दें कि झारखंड के हजारीबाग रेलवे स्टेशन 6,000 वां स्टेशन था, जहां वाई-फाई की सुविधा प्रदान की गई थी.

रेलटेल (RailTel) ने एक बयान जारी कर कहा है, ‘इन 6,100 रेलवे स्टेशनों में से 5000 से अधिक स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है. पूर्वोत्तर राज्यों सहित कश्मीर घाटी के सभी 15 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा रेलवे उपलब्ध करा रही है और रेल यात्री इस सुविधा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं.

2015 में परियोजना पर काम हुआ था शुरू

गौरतलब है कि स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की परियोजना की संकल्पना 2015 के रेलवे बजट में की गई थी. इसके बाद यह परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा और तेज सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क में से एक बन गया है. इस परियोजना का उद्देश्य है रेलवे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह डिजिटल के समावेश में शामिल करना.

ग्रामीण क्षेत्र के लिए बना वरदान

इंटरनेट तक सीमित पहुंच वाले दूरस्थ स्थानों के छात्र, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा के इच्छुक, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्टेशन वाई-फाई सुविधाओं का उपयोग करते हैं. यात्री इस सुविधा का उपयोग अपने निजी उपकरणों पर मनोरंजन का लाभ उठाने के लिए भी कर रहे हैं. रेलवे स्टेशनों पर रेलवायर वाई-फाई किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है, बस उसके पास केवाईसी की पुष्टि के लिए एक स्मार्ट फोन होना चाहिए.

RailTel has provided state of the art public Wi-Fi under the brand name of Railwire.

Currently 6100 stations are live with RailTel’s RailWire Wi-Fi. #railwire #railTel #railtelcorporation #stationwifi pic.twitter.com/tMQKXWO3E1

— RailTel (@RailTel) March 22, 2022