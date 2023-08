नई दिल्‍ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर मंगलवार को 77वें स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया, वहीं राज्‍यों में 15 अगस्‍त पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. अलग-अलग राज्‍यों में मुख्‍यमंत्रियों और राज्‍यपालों द्वारा स्‍वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कहीं, राज्‍य सचिवालय पर तिरंगा फहराया गया तो कहीं मुख्‍यमंत्री के सरकारी आवास पर झंडारोहण के कार्यक्रम हुए.

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा झंडा फहराया. इसी तर्ज पर राजस्‍थान के जयपुर में अशोक गहलोत ने झंडारोहण किया. देश के कोने-कोने से मुख्‍यमंत्रियों द्वारा झंडारोहण की तस्‍वीरें सामने आने लगी. बिहार में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कार्यक्रम के दौरान तिरंगा झंडा फहराया. तमिलनाडु में मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टार्लिन राज्‍य सचिवालय में झंडा फहराते दिखे. आइये हम आपको राज्‍यों में आयोजित समारोह की झलकियां दिखाते हैं.

बिहार में झंडारोहण

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar participated in the #IndependenceDay celebrations at Gandhi Maidan in Patna, today. pic.twitter.com/NZHd9FkXOG — ANI (@ANI) August 15, 2023

उत्‍तर-प्रदेश में झंडारोहण

#WATCH | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath hoisted the Tiranga at his residence in Lucknow this morning, on #IndependenceDay pic.twitter.com/APwmXFp1G7 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 15, 2023

तमिलनाडु में झंडारोहण

#WATCH | Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin hoisted the Tiranga at the State Secretariat in Chennai this morning, on #IndependenceDay pic.twitter.com/XzspiUhRoL — ANI (@ANI) August 15, 2023

राजस्‍थान में झंडारोहण

#WATCH | Rajasthan CM Ashok Gehlot hoists the Tiranga at his residence in Jaipur, on #IndependenceDay2023 pic.twitter.com/7N8rZNb1pT — ANI (@ANI) August 15, 2023

हरियाणा में झंडारोहण

#WATCH | Haryana CM Manohar Lal Khattar hoisted the Tiranga at #IndependenceDay celebrations in Fatehabad today. pic.twitter.com/1YXuXZzoop — ANI (@ANI) August 15, 2023

बंगाल में झंडारोहण

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee hoists the Tricolour on 77th Independence Day in Kolkata pic.twitter.com/857Y5IFEFs — ANI (@ANI) August 15, 2023

इस तर्ज पर देश के अन्‍य राज्‍यों से भी स्‍वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की तस्‍वीरें सामने आ रही हैं.

