नई दिल्‍ली. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में कांग्रेस के अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर बोलते हुए विपक्षी दलों की जमकर क्‍लास लगाई. उन्‍होंने यूपीए के शासनकाल की पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार से तुलना की. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस बीते छह दशक से लोगों को गरीबी हटाने का वादा करती आ रही है लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाई. वहीं, पीएम मोदी की सरकार गरीबी को कम कर पा रही है. उन्‍होंने कहा कि यूपीए सरकार में ‘काम हो जाएगा’ का नारा दिया जाता था. हमारी सरकार कहती है कि ‘काम हो गया.’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है. अमेरिका-चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी डाउनग्रेड हो रही हैं, लेकिन भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है. इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए वित्‍त मंत्री ने आगे कहा, ‘बनेगा, मिलेगा जैसे शब्द अब उपयोग में नहीं हैं. आजकल लोग क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए… मिल गए… आ गए. यूपीए के दौरान लोग कहते थे बिजली आएगी… अब लोग कहते हैं बिजली आ गई. उन्होंने (कांग्रेस ने) कहा, गैस कनेक्शन मिलेगा… अब गैस कनेक्शन मिल गया, उन्होंने कहा एयरपोर्ट बनेगा… अब एयरपोर्ट बन गया.’

यह भी पढ़ें:- लो जी हो गया खुलासा! अमेरिका ने गिरवाई थी इमरान खान की सरकार, ऐसे रचा गया पूरा षडयंत्र

#WATCH | No Confidence Motion discussion | Union FM Nirmala Sitharaman says, “Words like ‘banega, milega’ are not in use anymore. What are the people using these days? ‘Ban gaye, mil gaye, aa gaye’. During UPA, people said ‘Bijli aayegi’, now people say ‘Bijli aa gayi’. They said… pic.twitter.com/SLVPqbBOlL

— ANI (@ANI) August 10, 2023