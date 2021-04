योगी आदित्यनाथ से पिनराई विजयन तक, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित हुए कई नेता

भारत में बुधवार को रिकॉर्ड 1 लाख 84 हजार नए मामले (New Covid Cases) सामने आए. देश में कुल मरीजों की संख्या अब 1.38 करोड़ हो चुकी है. एक्टिव की संख्या (Active Cases) 13 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है. दरअसल महामारी की दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) में आम-खास सभी लोग तेजी के साथ संक्रमित हो रहे हैं. कई राज्यों के प्रमुख नेता अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.वायरस की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में बड़ी चुनावी रैलियां भी हुई हैं जहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ. फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी नियमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला के दौरान भी जमकर लोगों की भीड़ हुई है. कई बड़े नेता भी कुंभ के दौरान वहां पहुंचे हैं. आइए जानते हैं देश के उन नेताओं के बारे में जो कोरोना की इस लहर में संक्रमित हुए हैं.उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जानकारी दी कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने एक दिन पहले ही खुद को आइसोलेट कर लिया था. बुधवार को उन्होंने जानकारी दी-शुरुआती लक्षणों के बाद मैंने टेस्ट कराया. मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श पर हूं. सभी काम वर्चुअली कर रहा हूं.समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके बाद वह होम आइसोलेशन में हैं और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है. अखिलेश यादव ने संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है. गौरतलब है कि मंगलवार को ही अखिलेश यादव ने कोरोना टेस्ट करवाया था. इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस भी की थी.दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. उन्‍होंने खुद के कोरोना जांच में संक्रमित होने की जानकारी दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में आए लोगों को कोविड जांच करानी चाहिए और आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए.6 दिन पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आया था. इसकी जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी थी. उन्होंने लिखा-मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है. मेरा इलाज कोझिकोड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा. जो भी लोग मेरे संपर्क में रहे हैं उनसे अपील है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन में रहें और अपना टेस्ट करवाएं. याद दिला दें कि पिनराई विजयन कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं. उन्होंने 3 मार्च को वैक्सीनेशन करवाया था.योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. उन्होंने ट्वीट किया-शुरुआती लक्षण सामने आने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया. मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मैं डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में हूं.इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री उम्मेन चांडी, सीपीआई नेता डी. राजा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं.