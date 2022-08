बेंगलुरु में डोमिनोज पिज्जा के आटे के ऊपर टॉयलेट ब्रश का मामला, FSSAI ने कहा 'कार्रवाई होगी'

बेंगलुरु. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मंगलवार को बेंगलुरु के एक डोमिनोज आउटलेट में पिज्जा के आटे के ऊपर टॉयलेट ब्रश लटकाए जाने के मामले का संज्ञान लिया. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शीर्ष खाद्य नियामक ने मंगलवार को कहा कि एफबीओ का जवाब मांगा गया है और एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत नियामक प्रावधानों के अनुसार इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, बहुराष्ट्रीय पिज्जा कंपनी डोमिनोज़ के बेंगलुरु के एक स्टोर में पिज्जा बनाने के गूंदे आटे से भरे ट्रे ऊपर उसे लगभग छूता हुआ पोछा और टॉयलेट ब्रश टंगे होने की तस्वीर तथा वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी को ग्राहकों सहित तमाम लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

साहिल कर्णनी नाम के ट्विटर उपयोगकर्ता ने यह तस्वीर साझा की और लिखा, ”इस तरह डोमिनोज़ हमें ताजा पिज्जा परोसता है! बहुत घृणित. जगह: बेंगलुरु.” उन्होंने दावा किया कि यह तस्वीर बेंगलुरु शहर के होसा रोड पर स्थित आउटलेट की है. इस मामले पर डोमिनोज ने एक बयान जारी कर कहा है, ”डोमिनोज़ स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय प्रोटोकॉल का पालन करता है.”

