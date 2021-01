Delhi Blast: दिल्ली धमाके पर बोले इजरायल के PM नेतन्याहू- हमें भारत पर पूरा भरोसा है

राजधानी दिल्ली स्थिति इजरायल के दूतावास (Explosion outside the Israeli Embassy) के पास बड़ा धमाका हुआ है. इस धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना अब तक नहीं मिली है. वहीं, पहली बार इस धमाके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) का बयान सामने आया है.न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है. नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो वहां पर रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा करेंगे.इससे पहले इजरायल के विदेश मंत्री गबी एश्केनजी ने (Israeli Embassy in Delhi Blast) भारत में अपने समकक्ष एस. जयशंकर (S Jaishankar) से फोन पर बात की. एश्केनाजी ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है. एश्केनजी ने कहा, दिल्ली में इजरायली दूतावासके पास में हुई धमाके की घटना को लेकर मैंने कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की. एश्केनजी ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उनके देश में सभी इजरायली राजनयिकों और केंद्रों की पूरी सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है.वहीं इजरायल की ओर से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है. इस घटना को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने इजरायल के अपने समकक्ष से बात की है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के बाद शाह को स्थिति से अवगत कराया गया है. अधिकारी ने कहा कि मंत्री ने पुलिस को जांच के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और षड्यंत्रकारियों को ढूंढ़ निकालने का निर्देश दिया है. दूतावास के बाहर हुए विस्फोट में कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.बता दें कि भारत और इजरायल आज अपने राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं. भारत में इजरायल के दूतावास ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है. इजरायली दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जैसा कि हम अपनी साझेदारी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं पिछले साल के उन महत्वपूर्ण क्षणों पर जिन्होंने हमारे रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया.