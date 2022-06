तेलंगाना में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर थाने के बाहर जुटी उग्र भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

हैदराबाद: तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में शनिवार को एक पुलिस स्टेशन के बाहर कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. आरोपी, जिसकी पोस्ट के कारण यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा पोस्ट किए गए 17 सेकंड के एक वीडियो में भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिसकर्मी लाठी चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस की सख्ती के बाद मौके से भागते हुए नजर आ रहे हैं. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विरोध प्रदर्शन वन टाउन थाने के बाहर हुआ.

सोशल मीडिया पोस्ट करने वाला पुलिस गिरफ्त में

आदिलाबाद पुलिस अधीक्षक डी उदय कुमार रेड्डी ने एएनआई को बताया, ‘हमने धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए एक व्यक्ति (जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया था) के खिलाफ आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है. स्थिति अब नियंत्रण में है.’

#WATCH | Adilabad, Telangana: Police resort to lathicharge to disperse the crowd that was protesting in front of One town police station over a social media post pic.twitter.com/5rFutwLRi5

— ANI (@ANI) June 11, 2022