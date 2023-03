G20 के प्रतिनिधि पहुंचे अरुणाचल, लोक नृत्यों के साथ हुआ स्वागत, आज तवांग का कर सकते हैं दौरा

नई दिल्ली. ईटानगर में स्थानीय सांस्कृतिक दलों और रंगारंग लोक नृत्यों के साथ जी20 प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया. जी20 बैठक में भाग लेने के लिए 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शनिवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंचे. होल्लोंगी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, वे ईटानगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रदर्शनी देखी जिसमें राज्य के नवोदित नवप्रवर्तकों के नवाचारों तथा विभिन्न जनजातीय कलाओं व संस्कृतियों को प्रदर्शित किया गया था. एक बैठक में भाग लेने के बाद, प्रतिनिधि थुप्टेन गटसेलिंग मठ पहुंचे.

मठ में एक सांस्कृतिक संगीत प्रस्तुति का आनंद लेने के बाद प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू राज्य संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्हें पूर्वोत्तर राज्य के इतिहास व समृद्ध संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई. शाम को, प्रतिनिधियों ने राज्य विधानसभा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा. इन प्रतिनिधियों में जी20 सदस्य देशों के अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. सूत्रों ने कहा कि प्रतिनिधि रविवार को चीन की सीमा से लगे तवांग जा सकते हैं, लेकिन यह मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है. वहां से वे असम के गुवाहाटी जाएंगे.

#WATCH | Arunachal Pradesh: G20 delegates were welcomed by local cultural troops and with colourful folk dances at Itanagar (25.03) pic.twitter.com/peXWoL1ncX

