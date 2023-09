नई दिल्ली. जी20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को खालिस्तानी उग्रवाद पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी तरह का चरमपंथ मंजूर नहीं और वे इसे जड़ से खत्म कर देंगे. खालिस्तान मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एएनआई से कहा, “यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है. और इसीलिए हम विशेष रूप से ‘पीकेई’ खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि चरमपंथ सही है.”

उन्होंने आगे कहा, “हमारे रक्षा मंत्री हाल ही में भारत में अपने समकक्षों से बात कर रहे थे. हमारे पास खुफिया जानकारी और सूचना साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने वाले समूह हैं ताकि हम इस तरह के हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सकें. यह सही नहीं है और मैं इसे ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं करूंगा.”

