नई दिल्‍ली. जी20 देशों की बैठक के मद्देनजर राजधानी में भले ही तमाम बड़े बाजार, स्‍कूल, कॉलेज बंद रहें लेकिन इसके बावजूद भी जरूरी सेवाएं उपलब्‍ध रहेंगी. यह जानकारी दिल्‍ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्‍त सुरेंद्र सिंह यादव ने दी है. उनका कहना है कि आठ से 10 सितंबर के बीच दिल्‍लीवालों के जरूरी काम नहीं रुकेंगे. दिल्‍ली पुलिस की तरफ से एक व्‍यापक प्‍लान तैयार किया गया है, जिसकी मदद से राजधानी में अत्यावश्‍यक सेवाएं जारी रहेंगी.

एएनआई से बातचीत के दौरान एसएस यादव ने कहा, ‘दिल्‍ली पुलिस ने काफी विस्‍तृत योजना बनाई है, जिसके तहत एक यातायात निर्देशिका जल्‍द ही मुहैया कराई जाएगी. इसमें जो भी यातायात प्रबंधन के मुख्‍य बिंदू होते हैं..चाहे वो रेलवे सर्विस हो, बस सर्विस हो, एयरपोर्ट जाने के रास्‍ते हों.. साथ ही जरूरी सेवाएं हैं, उनके लिए पुख्‍ता और विस्‍तार से इंतजाम किए गए हैं. एम्‍बुलेंस सर्विस के लिए हमने स्‍पेशल एंबुलेंस असिस्‍टेंस कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है.’

#WATCH | “Delhi Traffic Police has made a detailed plan…arrangements made for railway services, bus services…emergency and essential services…essential services won’t be affected anywhere in Delhi…ambulance services will be open everywhere…a dedicated helpline,… pic.twitter.com/r18A87gjnV

