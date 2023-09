नई दिल्ली. जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) में राज्यों के सांस्कृतिक गौरव की झलक भी देखने को मिल रही है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetory Fund) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा (Kristalina Georgieva) का ओडिशा के पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया. जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचने के दौरान उन्होंने ओडिशा की पहचान संभलपुरी संगीत का आनंद लिया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर इसका एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ‘संबलपुरी बीट्स के सामने खड़ा रहना मुश्किल है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक के. जॉर्जिवा जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचीं, जहां संबलपुरी गीत और नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया.’

आईएमएफ की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा 9-10 सितंबर को होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार को दिल्ली पहुंचीं. नई दिल्ली हवाई अड्डे पर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन के साथ जोरदार स्वागत किया गया. आईएमएफ प्रमुख के स्वागत में एक सांस्कृतिक दल ने पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया. उन्होंने उनके डांस की सराहना की और कुछ स्टेप्स खुद भी आजमाए. हाल ही में आईएमएफ ने जलवायु परिवर्तन और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों के बावजूद इस वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में भारत की विकास दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है.

Difficult to resist #Sambalpuri beats .

MD International Monetary Fund Ms. @KGeorgieva arrives in India for #G20 summit to a #Sambalpuri song and dance welcome . #OdiaPride pic.twitter.com/4tx0nmhUfK

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 8, 2023