नई दिल्ली. दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं. शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर के लिए निर्धारित है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को प्रगति मैदान तक कई प्रमुख होटलों के आसपास के इलाकों में रिहर्सल की, जहां शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के रुकने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक टीम ने सुरक्षा उपायों और वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए प्रगति मैदान पर एक परीक्षण सत्र आयोजित किया.

दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रमुख होटलों में कड़ी सुरक्षा रहेगी. चूंकि कई प्रतिनिधि ताज पैलेस, अशोका होटल, द लीला पैलेस, आईटीसी मौर्य, होटल शांगरी-ला, होटल ललित, होटल मेरिडियन और इंपीरियल होटल जैसे आसपास के होटलों में रह रहे हैं, इसलिए इन होटलों के आसपास के क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है.

