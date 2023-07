नई दिल्ली. भारत इस साल 9 और 10 सितंबर को जी-20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है. इसके लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे. यहां होने वाली जी-20 समूह के देशों की बैठक में अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. प्रगति मैदान में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रीडेवलप किया गया है. इसका जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें यहां का आकर्षण झलक रहा है.

123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान में यह कांप्लेक्स बेहद भव्य और बड़ा है. पुनर्विकसित और आधुनिक आईईसीसी कांप्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन कांप्लेक्स में से एक है. IECC की भव्यता और बुनियादी ढांचे की विशालता बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने में भारत की क्षमता को भी दर्शाता है.

#WATCH | Visuals of the premises of the redeveloped ITPO complex of Pragati Maidan, Delhi.

ITPO complex will be inaugurated on July 26 and will host India’s G20 Leaders’ meeting pic.twitter.com/uSR0bPp9OB

