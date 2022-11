G-20 Summit 2022: इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने भारतीयों के बीच बजाया ड्रम, देखें वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और इस दौरान ड्रम बजाया. भारतीय समुदाय के साथ संवाद के लिए आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय पोशाक और पगड़ी पहने लोगों की भीड़ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद ड्रम की धुन के साथ उनका स्वागत किया गया.

प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने भी ड्रम बजाया. यह देख कर ड्रमवादकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. प्रधानमंत्री मोदी बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. भारत एक दिसंबर 2022 से एक साल के लिए जी-20 की अध्यक्षता करेगा. यहां जी20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने इंडोनेशिया में 2018 में आये विनाशकारी भूकंप और मानवीय सहायता के लिए भारत द्वारा ‘ऑपरेशन समुद्र मैत्री’ चलाये जाने को याद किया.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the venue in Bali, Indonesia where an Indian community event will be held shortly; also tries his hands at traditional Indonesian musical instruments.

(Source: DD) pic.twitter.com/xYsGzP1zzS

