नई दिल्ली. जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को रूस और यूक्रेन को लेकर भारत की स्थिति पर अपनी राय जाहिर की. उन्होंने कहा, “यह मेरा काम नहीं है कि मैं भारत को बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या रुख अपनाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की सही परवाह करता है. मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, जिन्हें हम सभी साझा करते हैं. वे चीजें हैं जिन पर मैं विश्वास करता हूं, और मैं जानता हूं कि भारत भी उन चीजों में यकीन करता है.”

यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, “जब यूक्रेन और रूस की बात आती है – एक चीज जो मैं करूंगा वह उस भयानक प्रभाव को उजागर करना है जो रूस के अवैध आक्रमण से दुनिया भर के लाखों लोगों पर पड़ रहा है, खासकर खाद्य कीमतों पर. रूस हाल ही में अनाज सौदे से पीछे हट गया है. हम यूक्रेन से दुनिया भर के कई गरीब देशों में अनाज भेज रहे हैं और अब आपने देखा है कि खाद्य कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है. यह सही नहीं है. जो काम मैं करूंगा उनमें से एक है लोगों को रूस के अवैध युद्ध के प्रभाव के बारे में जागरूक करना.”

#WATCH | G-20 in India: On India’s position on Russia and Ukraine, UK PM Rishi Sunak to ANI says, “Well, it’s not for me to tell India what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter and respect… pic.twitter.com/DPBdc7iAR1

— ANI (@ANI) September 8, 2023