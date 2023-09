नई दिल्ली: वर्ल्ड बैंक ने जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) से ठीक पहले मोदी सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट की दिशा में उठाए गए कदमों की जमकर तारीफ की है. विश्व बैंक ने भारत की प्रशंसा करते हुए अपने जी-20 दस्तावेज में कहा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये भारत ने वित्तीय समावेशन लक्ष्य को 6 साल में हासिल कर लिया है, जिसे करने में 47 साल लग जाते. यानी मोदी सरकार ने 47 साल के काम को महज 6 साल में ही कर दिखाया है. वर्ल्ड बैंक की इस खबर को News18 ने प्रथामिकता से कवर किया और न्यूज18 की इस खबर को पीएम मोदी ने भी अपने ट्विटर यानी एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार की तारीफ की गई है.

पीएम मोदी ने न्यूज18 की खबर का लिंक शेयर किया

न्यूज18 की इस खबर को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा- ‘डिजिटल पब्लिख इंन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन यानी फिनांशियल इनक्लूशन में भारत की छलांग! विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए एक G20 दस्तावेज में भारत के विकास पर एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु साझा किया गया है. भारत ने केवल 6 वर्षों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, अन्यथा इसमें कम से कम 47 वर्ष लग जाते. हमारे मजबूत डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे और हमारे लोगों की भावना को बधाई. यह समान रूप से तीव्र प्रगति और नवप्रवर्तन का प्रमाण है.’

वर्ल्ड बैंक के दस्तावे में क्या है

दरअसल, वर्ल्ड बैंक (World Bank) ने कहा कि जन धन बैंक खाते, आधार और मोबाइल फोन (JAM) जैसे डिजिटल भुगतान ढांचे (DPI) के बिना भारत को 80 फीसदी वित्तीय समावेशन दर हासिल करने में 47 साल लग सकते थे, जिसे देश ने केवल छह साल में हासिल किया है. वर्ल्ड बैंक द्वारा तैयार की गई G20 नीति दस्तावेज की एक कॉपी News18 के पास मौजूद है. विश्व बैंक के दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य भारत की कुल जीडीपी का लगभग 50 फीसदी था. डीपीआई के उपयोग से भारत में ग्राहकों को जोड़ने की बैंकों की लागत 23 डॉलर से घटकर 0.1 डॉलर हो गई. मार्च 2022 तक भारत ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के कारण कुल 33 अरब डॉलर की बचत की, जो जीडीपी के लगभग 1.14 फीसदी के बराबर है. वित्तीय समावेशन के लिए जी-20 ग्लोबल पार्टनरशिप (GPFI) दस्तावेज विश्व बैंक ने वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधित्व वाले G20 इंडिया प्रेसीडेंसी के मार्गदर्शन और इनपुट के साथ तैयार किया है.

