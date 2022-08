गगनयान मिशन: इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया

श्रीहरिकोटा. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को गगनयान परियोजना (Gaganyaan Mission) में बड़ी कामयाबी मिली है. इसरो ने बताया कि बुधवार को श्रीहरिकोटा से क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) के लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया है. सीईएस अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में कारगर साबित होगा. यह अप्रिय घटना के मामले में क्रू मॉड्यूल को हटा लेता है.

इसरो ने कहा कि क्रू एस्केप सिस्टम (सीईएस) किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को छीन लेता है और अंतरिक्ष यात्रियों को बचाता है. भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन “गगनयान” 2023 में लॉन्च किया जाएगा. इसरो ने इससे पहले गगनयान के पहले चरण के हिस्से के रूप में श्रीहरिकोटा में एचएस 200 रॉकेट बूस्टर का प्रक्षेपण किया था. HS200 बूस्टर, जो 3.2 मीटर व्यास के साथ 20 मीटर लंबा था, 203 टन ठोस प्रणोदक के साथ लोड किया गया था और 135-सेकंड की अवधि के लिए इसका परीक्षण किया गया था.

Today, ISRO achieved an important milestone in the Gaganyaan project by successfully test-firing the Low Altitude Escape Motor of Crew Escape System (CES), from Sriharikota: ISRO

CES takes away the Crew module in case of eventuality & rescues the astronauts pic.twitter.com/C90LkNxLXC

