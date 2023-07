नई दिल्‍ली. अंतरिक्ष में अपने पहले मानव मिशन गगनयान को लॉन्‍च करने की दिशा में गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को एक बड़ी सफलता मिली. गगनयान मिशन के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम (SMPS) का गुरुवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. SMPS गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करता है. हॉट टेस्ट के अंतिम कॉन्‍फिग्रेशन का आयोजन इसरो के तमिलनाडु में महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्‍शन कॉम्‍प्‍लेक्‍स में किया गया. गगनयान मिशन को अगले साल लॉन्‍च किया जाना है, जिसे लेकर इसरो जोरों शोरों से तैयारी पूरी कर रहा है.

गगनयान मिशन को लेकर केंद्र सरकार पहले ही इसरो को 10 हजार करोड़ की रकम दे चुकी है. यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन है. गंभीरता को देखते हुए इसे लेकर इसरो में बारीकी से परिक्षण किए जा रहे हैं. इसरो की योजना गगनयान के माध्‍यम से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्‍वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्‍पेस में भेजने की है. इस संबंध में भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है. वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा गया है.

ISRO successfully tested the Gaganyaan Service Module Propulsion System (SMPS) – which caters to the requirements of the Orbital Module – at IPRC, Mahendragiri.

The hot test was conducted in SMPS’s final configuration. https://t.co/yO0O1I77p2 pic.twitter.com/0Wn4KzGfTU

— ISRO (@isro) July 20, 2023