Gallantry Awards 2021: शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल को मिला बड़ा सम्मान, 5 आतंकियों को किया था ढेर

नई दिल्ली. शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल (Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्मानित किया है. साल 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुए ऑपरेशन में ढौंडियाल शहीद हो गए थे. लेकिन देश के लिए जान देने से पहले उन्होंने पांच खूंखार आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था. राष्ट्रपति भवन में हुए सम्मान समारोह में पुरस्कार लेने के लिए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां सरोज ढौंडियाल पहुंची थीं.

बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. पुलवामा में हुए आतंकि हमले के बाद ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था. इस ऑपरेशन में आतंकियों की गोली लगने से चार सैनिक शहीद हो गए थे. इन शहीदों में विभूति ढौंढियाल भी शामिल थे.

#WATCH | Delhi: Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal’s wife Lieutenant Nitika Kaul and mother Saroj Dhoundiyal receive his Shaurya Chakra (Posthumous) for an operation in Jammu and Kashmir in which five terrorists were killed and 200 kg explosives were recovered. pic.twitter.com/0TmNwgBQ3b

