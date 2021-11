नई दिल्‍ली. पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) में गलवान घाटी (Galwan Valley) में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड (Operation Snow Leopard) के दौरान चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू (Colonel Santosh Babu) को मरणोपरांत महावीर चक्र (Maha Vir Chakra) से सम्मानित किया गया है. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नल संतोष बाबू की मां और पत्‍नी को ये पुरस्‍कार दिया. संतोष बाबू के साथ ही इस ऑपरेशन का हिस्‍सा रहे नायब सूबेदार नूडूराम सोरेन, हवलदार के पिलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया.

बता दें कि नायब सूबेदार नूडूराम सोरेन को पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीनी सेना की ओर से किए गए हमले में वीरता पूर्वक दुश्‍मन की सेना का सामना किया. दुश्‍मन से लोहा लेते हुए नायब सेबेदार सोरेन ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी. नूडूराम सोरेन को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को ये सम्‍मान दिया.

#WATCH | Col Santosh Babu accorded Mahavir Chakra posthumously for resisting Chinese Army attack while establishing an observation post in the face of the enemy in Galwan valley in Ladakh sector during Operation Snow Leopard.

His mother and wife receive the award from President. pic.twitter.com/vadfvXBz9M

— ANI (@ANI) November 23, 2021