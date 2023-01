Ganga Vilas Cruise Launch LIVE: गंगा विलास क्रूज को रवाना कर विदेशी पर्यटकों से बोले PM मोदी- शब्दों से नहीं, दिल से फील करके भारत को जानिए

Ganga Vilas Cruise Launch News LIVE: फाइव स्टार होटल की सुविधाओं से लैस ‘गंगा विलास क्रूज’ (Ganga Vilas Cruise) के रूप में देश को आज एक नई सौगात मिल गई, जिसके जरिए भारत दर्शन किया जा सकेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वाराणसी (Varanasi) में गंगा नदी (Ganga River) के किनारे दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, ‘एमवी गंगा विलास’ (MV ganga vilas cruise route) को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने वाराणसी में एक ‘टेंट सिटी’ का उद्घाटन किया. इस दौरान रविदास घाट पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलपत्तन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे. इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया. तो चलिए जानते हैं हर अपडेट.

PM Narendra Modi Ganga Vilas Cruise Varanasi Tent City News LIVE:

-पीएम मोदी ने कहा कि ये क्रूज 25 अलग-अलग नदियों से होकर गुजरेगा और जो लोग भारत के समृद्ध खान-पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है. यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा. 21वीं सदी का ये दशक, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है. इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वो तस्वीर देखने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी.

-पीएम मोदी ने कहा कि गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं हैं बल्कि प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप-तपस्या की साक्षी हैं. भारत की स्थितियां-परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगे ने हमेशा कोटि-कोटि भारतीयों को पोषित किया है. क्रूज़ टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार-स्वरोजगार के नए अवसर देगा. विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे… वो भी अब पूर्वी-उत्तर पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे.

-पीएम मोदी ने गंगा विलास क्रूज को वाराणसी से रवाना करने के बाद वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों और पर्यटकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में वह सबकुछ है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं. भारत में वह भी है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, दिल से फील करना होगा.

-पीएम मोदी ने कहा कि आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है. आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रान्ति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक पर्व मनाएंगे। मैं देश-दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे लोगों को बधाई देता हूं. आज काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नदी जल यात्रा ‘गंगा विलास’ ​क्रूज का शुभारंभ हुआ है. इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं.

-पीएम मोदी ने हर हर महादेव से स्पीच की शुरूआत की. पीएम मोदी ने कहा कि गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण है. यह भारत में पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत करेगा.

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिए शुक्रवार को वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया. इतना ही नहीं, उन्होंने गंगा विलास क्रूज को भी वाराणसी से रवाना कर दिया.

PM Narendra Modi inaugurates the 'Tent City' built on the banks of river Ganga in Varanasi, Uttar Pradesh

-Ganga Vilas News LIVE Updates: इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले तीन दिनों में रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने वाराणसी और आसपास के स्थानों का दौरा किया और संस्कृति का अनुभव किया. पीएम आज राज्य में 5 नए घाटों का उद्घाटन करेंगे. काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है.

-आज का दिन दुनिया की रिवर क्रूज के इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा सफर होगा. ये UP,बिहार, झारखंड, प.बंगाल, बांग्लादेश से होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस सफर के जरिए सिर्फ पर्यटन का ही रास्ता नहीं बल्कि व्यापार का भी रास्ता खुलेगा: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल

-पीएम मोदी वाराणसी में टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और वाराणसी-डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके लिए वह वर्चुअली जुड़ चुके हैं. केंद्रीय मंत्री एस सोनोवाल, यूपी के सीएम आदित्यनाथ लॉन्च इवेंट में मौजूद हैं. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के सीएम एचबी सरमा वर्चुअली इवेंट में शामिल हुए हैं.

PM Modi to virtually inaugurate the Tent City in Varanasi &flag off the world's longest river cruise MV Ganga Vilas b/w Varanasi-Dibrugarh

Union Min S Sonowal, UP CM Adityanath are present at the launch event.Bihar Dy CM Tejashwi Yadav& Assam CM HB Sarma join the event virtually

