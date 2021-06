गौतम गंभीर ने शेयर की खास तस्वीर, कहा- जल्द पूरा होगा क्रिकेट से जुड़ा सबसे बड़ा सपना

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. दिसंबर 2018 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद वो राजनीति में अपनी दूसरी पारी खेल रहे हैं. गंभीर इस समय पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर यहां से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था. उनकी जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था.



लोकसभा चुनाव जीतने के बाद गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सपना देखा था, जो जल्द साकार होने वाला है. गंभीर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ईस्ट दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा कि पूर्वी दिल्ली के अपने क्रिकेट स्टेडियम से जुड़े मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द पूरा होने वाला है. उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके लिए शेयर कर रहा हूं.



गंभीर ने जो तस्वीर शेयर की, उसमें खूबसूरत स्टेडियम नजर आ रहा है. इसमें फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं और आउटफील्ड काफी हरी-भरी नजर आ रही है.



My dream project of East Delhi’s own stadium will be completed very soon! Sharing glimpses! #2YrsOfTakingOath pic.twitter.com/Hmj6TgUJ0b