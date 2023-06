नई दिल्‍ली. गीता प्रेस को साल 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज दिए जाने के सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई. इस मामले में अब कांग्रेस के अंदर से ही जयराम रमेश के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं. कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नाम लिए बिना जयराम रमेश को आड़े हाथों लिया. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी की मंशा है कि कांग्रेस पार्टी को हिन्‍दू विरोधी साबित किया जाए. पार्टी के कुछ नेता बीजेपी के काम को आसान बनाने में लगे हुए हैं. नेता जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी भरपाई करने में सदियां गुजर जाएंगी.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, ‘बीजेपी चाहती है कि कि कांग्रेस एक हिन्‍दू विरोधी पार्टी घोषित हो जाए. कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है. गीता प्रेस का विरोध करना हिन्‍दू विरोधी मानसिकता की पराकाष्‍ठा है. गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है. गीता प्रेस की स्‍थापना 1923 में हुई. लगभग 100 साल हो गए हैं. तब तो बीजेपी का जन्‍म भी नहीं हुआ था. उसने 100 करोड़ से ज्‍यादा पुस्‍तकें छापी हैं.’

#WATCH | “BJP wants Congress to be declared a party against Hindus. Gita Press was established almost 100 years ago when BJP was not even founded. Saying anything against Gita Press is like hurting the sentiments of Hindus. I think leaders holding responsible positions should not… pic.twitter.com/lhuzAEnTL6

— ANI (@ANI) June 19, 2023