यूक्रेन संकट पर भारत के रुख पर जर्मन राजदूत ने कहा- 'भारत के उत्कृष्ट राजनयिक सेवा के लोग जानते हैं कि क्या करना है'

नई दिल्ल: यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia Ukraine Crisis) का आज 11वां दिन है. रूस जहां पीछे हटने को तैयार नहीं वहीं यूक्रेन की सेना रूसी सेना के सामने सीना ताने हुए लगातार जवाब दे रही है. युद्ध को लेकर संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं. यूक्रेन के खिलाफ रूस के इस कदम के लिए उसकी दुनिया के कई देश निंदा कर रहे हैं. इस बीच भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर (Walter J Lindner) ने इस युद्ध पर भारत के रुख पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत के पास उत्कृष्ट राजनयिक सेवा है और वैश्विक विश्व व्यवस्था को देखते हुए उनके राजनयिक जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारत के रुख के संबंध में क्या करना है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए लिंडनर ने कहा भारत के पास एक बेहतरीन राजनयिक सेवा है और वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या करना है. उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन या यूरोपीय संघ या फिर नाटो के बारे में नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक विश्व व्यवस्था के बारे में है. उन्होंने कहा कि हम सभी को इसके खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए.

India has excellent diplomatic service, they know what to do… It’s not about Ukraine or the EU, it is about the global world order…We all have to stand together against it…: Walter J Lindner, German Envoy to India on #UkraineCrisis pic.twitter.com/jMdtoJY7K4

— ANI (@ANI) March 6, 2022