नई दिल्ली. जर्मनी के डिजिटल एवं परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग भी भारत में डिजिटल पेमेंट ऐप यानी यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से खासे प्रभावित दिखे. दरअसल जर्मनी के मंत्री रविवार को खुद चलकर सब्जी खरीदने पहुंचे थे. उन्होंने एक छोटी सी दुकान से सब्जी खरीदी और अपने मोबाइल से UPI के जरिये पेमेंट किया.

इसे लेकर भारत में जर्मन दूतावास ने रविवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रशंसा की और इसे देश की सफलता की कहानियों में से एक बताया.

भारत में जर्मन दूतावास ने वोल्कर विसिंग के वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह किराने का सामान खरीदते दिख रहे हैं और पेमेंट करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ‘भारत की सफलता की कहानी में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है. यूपीआई हर किसी को सेकेंडभर में लेनदेन करने में सक्षम बनाता है. लाखों भारतीय इसका इस्तेमाल करते हैं. संघीय डिजिटल और परिवहन मंत्री विसिंग @Wissing यूपीआई भुगतान की सरलता का अनुभव करने में सक्षम थे और इसको लेकर बहुत आकर्षित हैं!’

#WATCH | Germany’s Federal Minister for Digital and Transport Volker Wissing used UPI to make a payment in India and was ‘very fascinated’ by the experience.

