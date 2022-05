जर्मनी ने 'कोवैक्सीन' को दी मंजूरी, 1 जून से यात्रा करने वालों को नहीं दिखाना होगा सर्टिफिकेट

नई दिल्ली. जर्मनी ने गुरुवार को भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन ‘कोवैक्सीन’ को अपनी मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी 1 जून से लागू होगी. इसका मतलब है कि अब जर्मनी की यात्रा करने वालों को टीकाकरण के प्रमाण की जरूरत नहीं होगी. भारत में जर्मन राजदूत वाल्टर जे. लिंडनर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह बेहद खुश हैं कि उनकी सरकार ने 1 जून से जर्मनी की यात्रा करने के लिए WHO द्वारा सूचीबद्ध कोवैक्सीन को मान्यता देने का फैसला किया है.

Very happy that GER government just decided to recognize WHO-listed Covaxin for travels to GER, starting June 1! This Embassy has been pushing very actively for such decision (because of Covid-backlogs visa sections have longer waiting periods than normal, please have patience) pic.twitter.com/LFKqlyYzaW

— Walter J. Lindner (@AmbLindnerIndia) May 26, 2022