'शानदार डिप्लोमेसी है इसलिए सस्ते दाम...', रूस से भारत के तेल खरीदने पर आया जर्मनी का रिएक्शन

नई दिल्ली. भारत द्वारा रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदे जाने के सवाल पर भारत में जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने दोटूक शब्दों में जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि इससे ‘हमारा कोई लेना-देना नहीं है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कम कीमत पर तेल मिल रहा है तो इसके लिए भारत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जर्मन राजदूत एकरमैन ने कहा, ‘भारत द्वारा रूस से तेल खरीदे जाने से हमारा कोई लेना-देना नहीं है. यह कुछ ऐसा है जो भारत सरकार तय करती है और जैसा कि आपको अगर बहुत कम कीमत पर यह मिल रहा है तो मैं इसे खरीदने वाली किसी भी सरकार को दोष नहीं दे सकता.’

एकरमैन ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ की आगामी 25 और 26 फरवरी को होने वाली भारत यात्रा को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन में सवालों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की.

#WATCH | India buying oil from Russia is none of our business. If you get it at a low price, I can’t blame India for it. India is an appropriate candidate to come up with a solution (to stop Russia- Ukraine war). India has skilled & good diplomacy: German Ambassador to India pic.twitter.com/0KuHHBZnII

— ANI (@ANI) February 22, 2023