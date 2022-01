गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बंटी कांग्रेस? अब आनंद शर्मा और राज बब्बर ने...

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद(Ghulam Nabi Azad) को पद्म भूषण सम्मान (Padma Bhushan Award) दिए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) की टिप्पणी से पैदा हुए विवाद के बीच कपिल सिब्बल के बाद अब आनंद शर्मा ने भी आजाद का समर्थन किया है. आनंद शर्मा ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है और कहा है कि संसदीय लोकतंत्र और जनसेवा के लिए उनके आजीवन योगदान को मान्यता मिली है.

दरअसल जयराम रमेश ने बुद्धदेव भट्टाचार्य (Buddhadeb Bhattacharya) के पद्म भूषण लेने से इनकार की खबर को शेयर करते हुए इसे सही कदम बताया था. इसके साथ ही उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे आज़ाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं. इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने का स्वागत किया था और कांग्रेस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे. सिब्बल ने अपनी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस को आजाद की सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि राष्ट्र उनके योगदान को स्वीकार कर रहा है.

Heartiest congratulations to Ghulam Nabi ji for well deserved recognition of his lifelong enriching contribution to public service and Parliamentary democracy. @ghulamnazad

वहीं कांग्रेस के एक और नेता राज बब्बर ने भी गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि “आप बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों को लेकर प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा रही है.”

Congratulations @ghulamnazad Sahab !

You're like an elder brother and your impeccable public life & commitment to Gandhian ideals have always been an inspiration. The #PadmaBhushan is an ideal recognition of 5 decades of your meticulous service to the nation.

— Raj Babbar (@RajBabbar23) January 25, 2022