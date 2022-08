VIDEO: 'मैं पहले पीएम मोदी को क्रूर और असभ्य समझता था, लेकिन...' - संसद में आंसू बहाने की घटना पर बोले गुलाम नबी आजाद

नई दिल्ली. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद इन दिनों कांग्रेस नेताओं के लगाए गए आरोपों पर जमकर पलटवार कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि आखिर क्यों पीएम राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त होने के बाद विदाई समारोह में रो पड़े थे. दरअसल, जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के पूर्व बयानों पर पलटवार करते हुए कहा था कि पहले आंसू, फिर पद्मविभूषण और बंगला एक्सटेंशन.. यह संयोग नहीं सहयोग है. इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को बताया कि राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों भावुक हो गए थे. कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पत्रकारों से कहा कि पीएम मोदी मेरे लिए नहीं रोए थे. पीएम मोदी मेरे सदन छोड़ने पर दुखी होने की बात नहीं कर रहे थे. वह एक घटना के बारे में बात कर रहे थे.

गुलाम नबी आजाद ने बताया कि साल 2006 में गुजरात के कुछ पर्यटक कश्मीर में हुए एक ग्रेनेड हमले में मारे गए थे. उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और मैं जम्मू कश्मीर का सीएम था. इस हमले के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने मेरे कार्यालय में फोन किया. उस वक्त कई हत्याएं हुई थीं. मैं भी भावुक था. मेरे आंसू निकल रहे थे. फोन कॉल के दौरान उन्होंने मुझे रोते हुए सुन लिया क्योंकि मेरा कर्मचारी फोन लेकर मेरे पास ही खड़ा था. पीएम मोदी सदन में उसी बात को याद कर भावुक हो गए थे. बता दें कि यह हमला 25 मई 2006 को श्रीनगर में हुआ था, जिसमें चार पर्यटक मारे गए थे और छह घायल हो गए थे.

