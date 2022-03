गुलाम नबी आजाद बोले: जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद जिम्मेदार

श्रीनगर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में महात्मा गांधी को सबसे बड़ा हिंदू बताया. उन्होंने कहा, ”मेरा मानना ​​है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्षतावादी थे. कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार हैं.

गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा, राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर चौबीसों घंटे विभाजन पैदा कर सकते हैं; मैं किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा हूं, अपनी भी पार्टी को नहीं.

Correction | I believe that Mahatma* Gandhi was the biggest Hindu and secularist. Pakistan and militancy are responsible for what has happened in J&K, it has affected all Hindus, Kashmiri pandits, Kashmiri Muslims, Dogras: Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad in Jammu

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, नागरिक समाज को एकजुट होकर, एक साथ रहना चाहिए. जाति, धर्म के इतर सभी को समान न्याय मिलना चाहिए. आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू-कश्मीर में जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई क्रूरता पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ की चर्चा जोरों पर है. निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म को पूरे देश में काफी सराहना मिल रही है. गुलाम नबी आजाद भी इसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे.

#WATCH …Political parties may create a divide 24×7 on basis of religion, caste & other things; I’m not forgiving any party incl mine…Civil society should stay together. Justice must be given to everyone irrespective of caste, religion: Ghulam N Azad, Cong at an event in Jammu pic.twitter.com/2OCo76ny4x

— ANI (@ANI) March 20, 2022