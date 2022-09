गोवाः गणेश उत्सव में गाने के लिए घुमट आरती सीख रहे हैं ये बच्चे, जानें क्या होती है घुमट संगीत

नई दिल्ली. आजकल के दौर में अधिकांश बच्चे मोबाइल फोन पर गेम खेलने में व्यस्त हैं. तो वहीं दो साल के नीश नितेश नाइक का जीवन और बच्चों से बिल्कुल अलग है. नितेश हर रोज मंदिर जाता है, जहां अन्य बच्चों के साथ वह मिट्टी के बर्तन से बनने वाले वाद्ययंत्र घुमट को बजाना सीख रहा है. दक्षिण गोवा के शिरोडा जिले के तारावेलम गांव के बच्चों का रुटीन अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग है. गांव के सभी बच्चे घुमट आरती गाना सीख रहे हैं. घुमट गणेश चतुर्थी के दौरान बजाए जाने वाला लोक संगीत है. गोवा में इन दिनों घुमट वाद्य यंत्र और घुमट आरती की धूम मची हुई है. बता दें कि घुमट मिट्टी के घड़े और छिपकली की खाल से तैयार हुए एक वाद्य यंत्र है. यह खास परंपरागत वाद्य यंत्र गोवा में पाया जाता है.

घड़े के चौड़े हिस्से को छिपकली की खाल से ढका जाता है और ऊपरी संकरा सिरा खुला रहता है. इसे मुख्य रूप से गोवा के लोक और परंपरागत संगीत के सामूहिक प्रदर्शनों में उपयोग किया जाता है. गांव के गायक और संगीतकार राहुल कृष्णानंद लोटलीकर ने इन बच्चों की संगीत प्रतिभा को निखारने और सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है. ग्रामीण मयूर नाइक ने पीटीआई भाषा को बताया कि कैसे लोटलीकर ने अन्य स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों के अंदर घुमट आरती गाने के लिए रुचि पैदा की है. घुमट बजाने सीखने वाले बच्चों के समूह में मयूर का भतीजा निश सबसे छोटा है.

Ghumat Arti is the very essence of of Ganesh Chaturthi celebration in most of the homes in Goa. Young duo Sanket Rahul and Sai Shetkar preserving & taking forward age old tradition of Goa. @SnehaBhagwat1 pic.twitter.com/v5kBMoesIA

