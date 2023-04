लड़की ने ट्विटर पर डाली अपनी तस्वीर, नेटीजेंस ने की ऐसी एडिटिंग, सबके उड़ गए होश

नई दिल्ली. तस्वीरों को एडिट (Editing Photos) करना एक मुश्किल काम हो सकता है और लोग अक्सर इसके लिए मदद मांगते हैं. कभी-कभी आप अपने दोस्तों से अपना काम करने के लिए कहते हैं. जब वे बहुत व्यस्त होते हैं, तो आप इंटरनेट का सहारा लेते हैं. ट्विटर पर इस लड़की ने ऐसा ही किया और नेटिजंस (Netizens) से अपनी फोटो को एडिट करने के लिए कहते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की. लड़की ने लोगों से अपने ठीक पीछे दो लोगों को हटाने के लिए कहा. महिला को काले रंग की टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने देखा जा सकता है. यह तस्वीर मूल रूप से दिल्ली के खान मार्केट इलाके की है. लड़की ने ट्वीट कर कहा, “क्या कोई उन लड़कों को बैकग्राउंड से हटा सकता है”?

Can someone remove those boys in the background? pic.twitter.com/gJsM9Uq0NK

— Shweta Kukreja (@ShwetaKukreja_) April 5, 2023