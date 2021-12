'...तो आवारगी बढ़ जाएगी': लड़कियों की शादी वाले प्रस्ताव पर सपा सांसद ने कहा कुछ ऐसा, देनी पड़ी सफाई

लखनऊ

Girls Age for Marriage in India: जब से केंद्र की मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने पर वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तब से ही इसे लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है. एक तबका जहां सरकार के इस कदम की सराहना कर रहा है तो दूसरी ओर इसकी आलोचना भी हो रही है. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क का एक कथित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 21 साल करने से उनकी आवारगी बढ़ेगी. बता दें कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हालांकि, जैसे ही सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के कथित बयान पर बवाल शुरू हुआ, उनकी सफाई भी आ गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने जब उनसे आवारगी वाले बयान के संदर्भ में सवाल पूछे तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया.उन्होंने कहा कि मैंने आवारगी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया. मेरे बयान को गलत तरह से पेश किया गया. उन्होंने आगे कहा कि मैंने आवारगी नहीं कहा, मैंने कहा था कि अभी माहौल अच्छा नहीं है.

#WATCH | India a poor country and everybody wants to marry off their daughter at an early age… I will not support this Bill in Parliament: Samajwadi Party MP Shafiqur Rahman Barq on Union Cabinet giving nod to raise legal age of marriage for women from 18 to 21 years pic.twitter.com/kxyXalJFpm

— ANI UP (@ANINewsUP) December 17, 2021