नई दिल्‍ली. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर हमले की खबर है. इस बारे में रविवार शाम शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि ओवैसी के सरकारी आवास के अंदर शीशे टूटे हुए हैं.

केअर टेकर रोहित की तरफ से बताया गया कि कुत्तों के भौंकने के बाद जब उन्होंने देखा तो आवास के पिछले दरवाजे पर लगे दो लैंप को नुकसान हुआ है. इसमें से एक लैंप टूटकर लटका हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरे लैंप के शीशे टूटे हुए हैं. इसके बाद वो मुख्य दरवाज़े की तरफ गए तो देखा ड्राइंग रूम के दरवाज़े के शीशे टूटे हुए हैं.

रोहित की शिकायत के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे थे. अब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती जांच में मौके पर कोई पत्थर जैसी चीज नहीं मिली है जिससे कहा जा सके कि किसी ने हमला किया था. हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि शीशे टूटने के कारण का पता लगाया जा सके.

#WATCH | AIMIM President and Member of Parliament, Asaduddin Owaisi has alleged that stones were pelted at his official residence in Delhi pic.twitter.com/bvDw2X30ru

