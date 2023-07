नई दिल्ली. G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक (G20 Labour and Employment Ministers Meeting) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि ‘वैश्विक स्तर पर मोबाइल वर्क फोर्स भविष्य में एक रियल्टी बनने जा रहा है. इसलिए अब सही अर्थों में दुनिया भर में विकास और कौशल को शेयर करने का समय आ गया है. G20 को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए. मैं कौशल और योग्यता जरूरतों के आधार पर व्यवसायों के इंटरनेशनल रेफरेंस को शुरू करने के आपके प्रयासों की सराहना करता हूं…’ G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान भारत के कामगारों के लगातार एक्टिव रहने की भी सराहना की.

पीएम मोदी ने कहा कि ‘…कोविड के दौरान भारत में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और अन्य श्रमिकों द्वारा किए गए अद्भुत काम ने उनके कौशल और समर्पण को दिखाया. यह सेवा और करुणा की हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है. वास्तव में भारत में दुनिया के लिए कुशल कार्यबल के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक बनने की क्षमता है.’ G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘हम सभी को अपने कार्यबल को उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के उपयोग में कुशल बनाने की जरूरत है. स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल के लिए मंत्र हैं. भारत में हमारा स्किल इंडिया मिशन इसी वास्तविकता से जुड़ने का एक अभियान है.’

