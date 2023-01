Go First की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट 50 पैसेंजर्स को लिए बगैर उड़ गई; DCGA ने मांगी रिपोर्ट; ले सकता है एक्शन!

हाइलाइट्स गो फर्स्ट की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट 50 पैसेंजर्स को लिए बगैर ही उड़ गई. इन 50 पैसेंजर्स ने चेक इन और बोर्डिंग वगैरह की हर औपचारिकता को पूरा कर लिया था. Go First इस मामले में अपनी इंटरनल जांच कर रहा है.

नई दिल्ली. गो फर्स्ट (Go First) की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट 50 पैसेंजर्स को लिए बगैर ही उड़ गई. इन 50 पैसेंजर्स ने चेक इन और बोर्डिंग वगैरह की हर औपचारिकता को पूरा कर लिया था. फिर भी गो फर्स्ट की फ्लाइट इन 50 यात्रियों के लिए बगैर ही बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ गई. Go First इस मामले में अपनी इंटरनल जांच कर रहा है. ये घटना कल की है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही छूट गए इन सभी 50 पैसेंजर्स को Go First ने दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) ने Go First से इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के बाद Go First पर DCGA जरूरी एक्शन ले सकता है.

इस घटना के बाद से नाराज यात्री ट्विटर पर एयरलाइन से जवाब मांग रहे हैं. उनमें से कई ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टैग किया है.

गो फर्स्ट ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है. बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों में से एक ने लिखा कि फ्लाइट G8 116 (BLR – DEL) ने यात्रियों को छोड़ कर उड़ान भरी! 1 बस में 50 से अधिक यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया और केवल 1 बस के यात्रियों के साथ उड़ान भरी गई. क्या @GoFirstairways नींद में काम कर रहा है? कोई बुनियादी जांच नहीं हो रही है क्या?

प्लेन में बम की मिली धमकी, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, गुजरात में उतारा गया विमान

यात्रियों के इन दोनों ट्वीट्स के बाद गो फर्स्ट एयरलाइन ने प्रतिक्रिया देते हुए पैसेंजर्स से अपना पीएनआर, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी देने के लिए कहा, जिससे गो फर्स्ट एयरलाइन की टीम मामले को देख सके.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब उड़ानों में यात्रियों से खराब व्यवहार किए जाने के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई विमान कंपनियां इस बारे में जांच का सामना कर रही हैं. उड़ानों में गलत बर्ताव की कई घटनाएं सामने आई हैं. जिसमें सह-यात्रियों पर शराब पीकर पेशाब करने के दो मामले भी शामिल हैं.

