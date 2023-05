GO First News Update Live: क्या जेट एयरवेज जैसा होगा गो फर्स्ट एयरलाइन का हाल? जानिए इससे जुड़े सारे अपडेट

GO First News Live: दिवालिया Go First ने कैंसिल की फ्लाइट तो DGCA ने थमाया नोटिस

घरेलू विमानन सेवा कंपनी गो फर्स्‍ट (Go First) दोहरी मुश्किल में घिरती नजर आ रही है. कंपनी दिवालिया हो चुकी है. कंपनी के बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है. इसके बाद Go First के सीईओ ने मीडिया के सामने आकर अगली फ्लाइट के लिए टिकट कैंसिल कर दिया है. कंपनी ने 3 और 4 मई की सभी फ्लाइट को भी कैंसिल कर दिया है. इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है. यहां पढ़ें पूरी खबर