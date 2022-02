गोवा: उत्पल पर्रिकर को ऑफर की गई थीं 3 सीटें, पर वो नहीं माने, CM प्रमोद सावंत का बड़ा खुलासा

प्रज्ञा कौशिक

पणजी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने News18 को बताया कि बीजेपी ने आगामी गोवा विधानसभा चुनावों (Goa Elections) में 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. उन्‍होंने कहा कि पूर्व मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने उन्हें ऑफर की गई तीन सीटों में से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ‘गोवा में यह भाजपा का पहला चुनाव होगा जब मनोहर पर्रिकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वहां नहीं होंगे. यह मेरे लिए एक चुनौती है लेकिन मुझे यकीन है कि हमें गोवा में पूर्ण बहुमत मिल रहा है.’

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की सभी 40 सीटों पर बीजेपी बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रही है. भाजपा में अंदरूनी कलह के बारे में पूछे जाने और मिशेल लोबो और लक्ष्मीकांत पारसेकर जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने या तो स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का साथ छोड़ दिया, इस पर प्रमोद सावंत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए चले गए. सावंत ने News18 को बताया कि ‘ जब कोई नेता सोचता है कि वह पार्टी से बड़ा है तो यह स्थिति उत्पन्न होती है (उन्हें छोड़ने और स्वतंत्र रूप से लड़ने या अन्य दलों में शामिल होने की आवश्यकता होती है). पारसेकर खुद को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं. जहां तक ​​माइकल लोबो का सवाल है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र पहले आता है लेकिन लोबो एक ऐसा नेता है जिसके लिए पत्नी पहले आती है. इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है.’

#BattleForStates | CNN News18’s @pragyakaushika in an #Exclusive conversation with Goa CM @DrPramodPSawant ahead of elections in the state pic.twitter.com/mkt9JDoFXw

— News18 (@CNNnews18) February 8, 2022