Goa Assembly Election 2022: अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अगर सरकार बनी तो महिलाओं को दिए जाएंगे ढाई हज़ार रुपये महीने

पणजी. गोवा में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव (Goa Assembly Election 2022) के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है. 40 सीटों के लिए यहां फरवरी में चुनाव हो सकते हैं. रविवार को गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रिमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो फिर वो महिलाओं को गृह आधार योजना के तहत ढाई हज़ार रुपये महीने देंगे. इसके अलावा उन्होंने मुफ्त बिजली पानी का वादा किया. केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर गोवा की राजनीति को बचाना है तो गोवा को खराब नेताओं से बचाना होगा.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘अगर गोवा में हमारी सरकार बनी तो हमलोग महिलाओं को गृह आधार योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये देंगे. जिन महिलाओं को ये योजना नहीं मिलती है और वो 18 साल से ऊपर की हैं उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये ट्रासफर किए जाएंगे.’ बता दें कि इस वक्त गृह आधार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं’.

World’s biggest women empowerment program. A special announcement for all women of Goa | LIVE https://t.co/KsfF0rdH3F

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 5, 2021