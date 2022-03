Goa News: कौन होगा गोवा का नया मुख्यमंत्री? बीजेपी विधायक विश्वजीत राणे ने गवर्नर से की मुलाकात

पणजी: गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने शनिवार को राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात की. राज्य में नयी सरकार का शपथ ग्रहण होना अभी बाकी है, ऐसे में उनकी इस मुलाकात से राजनीतिक अटकलें तेज हो गयी हैं. हालांकि, बाद में राणे ने कहा कि यह उनकी निजी मुलाकात थी.

सूत्रों के मुताबिक, गोवा विधानसभा चुनाव में कुल 40 में 20 सीटें भाजपा के जीतने के बाद विश्वजीत राणे खुद को गोवा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं. महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के दो विधायक और तीन निर्दलीय पहले ही भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं. भाजपा लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है.

I met the Governor of Goa today. It was purely a personal courtesy visit, nothing political: Goa BJP MLA Vishwajit Rane #GoaElections

(File pic) pic.twitter.com/UOraJACRvf

— ANI (@ANI) March 12, 2022