प्रमोद सावंत का बड़ा दावा- हिजाब के खिलाफ अभियान का समर्थन करने पर बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हुई हत्या

नई दिल्ली: हिजाब विवाद (Hijab Row) के बीच कर्नाटक के शिवमोगा (Shivamogga District ) में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या (Bajrang Dal activist Murder) से तनाव की स्थिति बनी हुई है. राज्य सरकार ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है कि हर्ष की हत्या का हिजाब विवाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर एक बड़ा दावा किया है.

मुख्यमंत्री ने सोमवार को बजरंग दल के 23 वर्षीय कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या की निंदा की और आरोप लगया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहननने के खिलाफ अभियान का समर्थन करने की वजह से हर्ष की हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी है.

ट्वीट कर कही ये बात

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए, सावंत ने ट्विटर पर लिखा, ‘क्या एफओई (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) कुछ लोगों का विशेष अधिकार है, जो खुद को दूसरों की तुलना में अधिक हकदार मानते हैं? ‘नो टू हिजाब, यस टू यूनिफॉर्म’ अभियान का समर्थन करने के कारण शिवमोगा में राष्ट्रविरोधी, हिंदूविरोधी कट्टरपंथियों द्वारा हर्ष की हत्या कर दी गई.’

Is the FOE an exclusive right of some people, who consider themselves more entitled than others? Harsha was killed by anti national, anti Hindu fundamentalists in Shivamogga for supporting #NoToHijab #YesToUniform

1/2 pic.twitter.com/Hr0e607wS1

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) February 21, 2022