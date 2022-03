Goa elections: गोवा में सरकार गठन के लिए क्या है भाजपा का 20+3+2 फॉर्मूला, देवेंद्र फडणवीस का खुलासा

पणजीः गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा (Goa Assembly election 2022) में 20 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सरकार गठन की तैयारी में जुट गई है. पार्टी यहां बहुमत के आंकड़े से महज एक कदम पीछे है. इस बीच गोवा में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडनवीस (Devendra Fadnavis) ने बताया है कि गोवा में सरकार का आगामी स्वरूप क्या होगा. उनके मुताबिक, बीजेपी सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का समर्थन लेगी.

देवेंद्र फडनवीस ने बताया कि गोवा में बीजेपी 20+3+2 के फॉर्मूले से सरकार बनाने जा रही है. इसमें महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी (MGP) के 2 विधायक और 3 निर्दलीय शामिल हैं. फडणवीस का दावा है कि इनके समर्थन पत्र भी उसे मिल गए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कई और उम्मीदवार भी बीजेपी का समर्थन करने के लिए आगे आएंगे. फडणवीस ने बताया कि सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए उन्होंने राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मुलाकात का समय मांगा है.

We’ve won 20 seats. MGP has also given us a letter of support. 3 independent MLAs have also supported us. So now we are 20+3+2 =25. There is a possibility that more candidates will join us. So we are forming the govt: BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/feEnOXtNjm

— ANI (@ANI) March 10, 2022