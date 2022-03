Goa Elections: गोवा चुनाव में मोटरसाइकिल पायलटों को महसूस हुई मनोहर पर्रिकर की कमी

पणजी. गोवा में लंबे समय बाद कोई चुनाव हुआ जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की हिस्सेदारी नहीं थी. चुनाव के दौरान लोगों का मूड समझने के लिए CNN-News18 ने कुछ मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवरों से मुलाकात की. पीले बोर्ड वाली मोटरसाइकिलें पंजिम और पणजी में अक्सर परिवहन के साधन के रूप में उपयोग की जाती हैं. गोवा के चुनाव में मोटरसाइकिल पायलटों ने साफ कहा कि उनको मनोहर पर्रिकर की कमी महसूस हुई.

करीब दो दशकों से मोटरसाइकिल पायलट का काम करने वाले नरेंद्र ने कहा कि ‘हमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनोहर पर्रिकर की बहुत याद आती है. उनके जैसा दूसरा सीएम कभी नहीं होगा.’ नरेंद्र बस यही चाहते हैं कि नई सरकार गरीबों की रोजी-रोटी को भी ध्यान में रखे. उन्होंने कहा कि ‘हमें वास्तव में परवाह नहीं है कि किसकी सरकार बनती है. हम चाहते हैं कि नई सरकार ये सुनिश्चित करे कि हम भूखे न रहें.’ नरेंद्र की भावना को ही सामने रखते हुए एक अन्य मोटरसाइकिल पायलट सैयद सुभान ने कहा कि ‘जब पर्रिकर सीएम थे, तो उन्होंने हमें हर माह 2,000 रुपये दिए. सीएम प्रमोद सावंत को इसे जारी रखना चाहिए था. हमें अपने परिवारों का भी ख्याल रखना है. उन्हें इस योजना को वापस लाना चाहिए.’

Goa elections: गोवा में सरकार गठन के लिए क्या है भाजपा का 20+3+2 फॉर्मूला, देवेंद्र फडणवीस का खुलासा

मोटरसाइकिल पायलटों में अब एक स्थानीय स्टार बन चुके प्रशांत नाइक ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी ने पिछले साल नवंबर में पंजिम में अपनी सवारी के लिए चुना था. इसके बाद वे मशहूर हो गए. अपने अनुभव के बारे में प्रशांत ने कहा कि ‘वह बहुत उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हैं कि राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति ने मोटरसाइकिल की सवारी करने के लिए उनके जैसे साधारण इंसान को चुना.’ प्रशांत नाइक ने कहा कि ‘वह अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा था. यात्रा के दौरान राहुल ने मुझसे पूछा कि हमारी समस्याएं क्या हैं. उन्होंने मुझे कांग्रेस कार्यालय आने और गोवा के पायलटों की ओर से अपनी समस्याओं को रखने के लिए कहा.’ प्रशांत ने बताया कि ‘मैं संकोची था, लेकिन मैंने राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहा.’

जबकि पंजिम के प्रतिष्ठित अवर लेडी ऑफ द इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च (Our Lady of the Immaculate Conception Church) के पास एक स्थानीय निवासी और मोटरसाइकिल पायलटों के मित्र विश्वजीत वी को लगता है कि भाजपा ने राज्य के विकास की दिशा में काम किया है. उन्होंने अच्छी सड़कें दी हैं और खासकर महामारी के दौरान लोगों की मदद करने की कोशिश की है. विश्वजीत ने कहा कि ‘भाजपा को इस काम को जारी रखना चाहिए. उनके शासन में प्रगति हुई है.’ लेकिन विश्वजीत चाहते हैं कि सीएम को बदला जाना चाहिए. ‘वह मनोहर पर्रिकर की तरह नहीं हैं और पर्रिकर की प्रशासनिक क्षमताओं की बराबरी नहीं कर सकते.’

Tags: Assembly elections, Assembly Elections 2022, Goa Elections