कांग्रेस नेता धर्मेश सगलानी को गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

पणजी: हाल ही में संपन्न गोवा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले गोवा कांग्रेस नेता धर्मेश सगलानी को राज्य पुलिस ने सोमवार शाम गिरफ्तार कर लिया. मामले से परिचित सूत्रों ने बताया कि सगलानी को गोवा पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और बाद में शाम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. सांकेलिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले धर्मेश सगलानी, भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे प्रमोद सावंत से 666 मतों के मामूली अंतर से हार गए थे.

गोवा पुलिस ने कहा कि धर्मेश सगलानी को अगसैम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (एफआईआर) के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यवसायी के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी, और ₹ 50 लाख की ​मांग की थी. धर्मेश सगलानी के खिलाफ अगसैम पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर इस साल 24 जनवरी को दर्ज की गई थी, जिसके 6 दिन बाद कांग्रेस ने उन्हें लगातार दूसरी बार संकेलिम से पार्टी का उम्मीदवार नामित किया था. इस मामले की जांच गोवा पुलिस की अपराध शाखा कर रही है.

Goa Police Crime Branch on Monday, April 11, arrested Congress leader Dharmesh Saglani in an extortion case worth Rs 50 lakhs: SP Shobhit D Saxena to ANI

Saglani will be produced before the magistrate this afternoon

