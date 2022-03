गोवा: सीएम पद के लिए प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में होड़, फैसला भाजपा आलाकमान पर

गोवा (Goa) भले ही छोटा राज्य हो, मगर यहां की राजनीति बेहद ही उलझी हुई है. 40 विधानसभा सीटों वाले इस समुद्री तटीय राज्य में सिसायत की जंग (Goa Politics) हमेशा हाई वोल्टेज का ही रहा है. इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है. महज 1 सीट से बहुमत से पार्टी दूर रही. इसी बीच भाजपा अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है. बहुत जल्द ही पार्टी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेगी. लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है मुख्यमंत्री के पद के चेहरे की. क्या भाजपा मौजूदा सीएम प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) को ही फिर से राज्य की बागडोर सौंपेगी या फिर कोई और मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा?

क्या विश्वजीत राणे हैं सीएम पद की रेस में ?

CNN-News18 को भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों से पता चला है कि गोवा की स्थानीय भाजपा इकाई की पहली पसंद प्रमोद सावंत ही हैं. लेकिन ऐसी भी संभावना है कि भाजपा आलाकमान विश्वजीत राणे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है. जब विश्वजीत राणे (Vishwajit Rane) से यह पूछा गया कि क्या वह मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल हैं, तो उन्होंने सीधा और सरल जवाब दिया, ‘पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कहेंगे, मैं उसका पालन करूंगा. मैं पार्टी का सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता हूं.’

#ResultsWithNews18 | A very emotional Goa Minster Vishwajit Rane (@visrane) speaks to CNNnews18’s @Rohini_Swamy. He says that he is humbled by the result and that the people of Goa have reposted their faith in him. #BattleForStates pic.twitter.com/f6d9l8crgb

— News18 (@CNNnews18) March 10, 2022