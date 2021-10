जम्मू- कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने यूपी-बिहार के 2 लोगों को मारी गोली, गोलगप्पे वाले की मौत

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के श्रीनगर इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया. शनिवार को आतंकवादियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक गोलगप्पे वाले की गोली मारकर हत्या कर दी, तो पुलवामा में यूपी के रहने वाले सागीर अहमद को भी गोली मार दी. ईदगाह इलाके के मृतक की पहचान अरविंद कुमार साह के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतक बिहार का रहने वाला था. वह श्रीगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने का काम करता था. आतंकियों द्वारा गोलगप्पे बेचने वाले को निशाना बनाए जाने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वहीं, पुलवामा में आतंकियों को गोलियों से घायल हुए सागीर अहमद की हालात गंभीर बताई जा रही है. कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने बताया, ‘श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक गैर-स्थानीय विक्रेता अरविंद कुमार की हत्या कर दी.’ उन्होंने बताया कि बिहार निवासी अरविंद कुमार को आतंकवादियों ने ईदगाह में एक पार्क के बाहर गोलियां मारीं. उन्होंने बताया कि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई.

J&K: An incident of firing reported at Eidgah area of Old Srinagar city. Details awaited.

— ANI (@ANI) October 16, 2021