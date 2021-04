COVID-19: प्लाज्मा, रेमडेसिविर या अस्पताल में नहीं मिल रहा बेड? कोरोना मरीज़ों की मदद कर रहे ये 'सोशल सूरमा'

Plasma resources for those in delhiRt to amplify pic.twitter.com/rEoxt9cBkc — 🏳️‍🌈 CHEEKOO(she/they) PERI'S DAUGHTER (@yourhoemie69) April 16, 2021

Guys Please save and forward this picture as I saw 3 people asking for remdesivir from today morning in pune. Thanks pic.twitter.com/7YUCXRoz0n — KESHU X (@Keshu__10) April 16, 2021

If you need hospital beds, plasma or other COVID related help please tag me will amplify — Swati Chaturvedi (@bainjal) April 16, 2021

भारत (India) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर जारी है. एक बार फिर देश में कोरोना संक्रमितों के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. हालांकि, पहली लहर से तुलना की जाए, तो इस बार सबसे ज्यादा खराब हालात स्वास्थ्य व्यवस्था के हैं. मरीजों के बिस्तर, दवा और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. बुरा दौर यहीं तक नहीं है. अगर मरीज कोरोना के चलते जान गंवा रहा है, तो समय पर उसकी अंतिम क्रियाएं भी नहीं हो पा रही हैं. देश भर से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जहां अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों और कोरोना से जीवन की जंग हार चुके लोगों का श्मशान में अंबार लगा है.शनिवार को एक बार फिर देश में रिकॉर्ड 2 लाख 34 हजार 692 मरीज मिले हैं. वहीं, 1 हजार 341 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है. नए आंकड़ों को मिलाकर देखें, तो फिलहाल 16 लाख 79 हजार 740 मरीज अपना इलाज करा रहे हैं. हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई, दिल्ली, पुणे समेत देश के कई शहरों में रेमडेसिविर नहीं है. लोगों ने अब मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. मजबूर और मदद करने वाले लोग सोशल मीडिया पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं.इस दौरान अभिनेता सोनू सूद और कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता जैसे कई लोग ट्विटर के जरिये लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. सूद लिखते हैं 'सुबह से मैंने अपना फोन नीचे नहीं रखा है. पूरे भारत से अस्पताल में बिस्तर, दवाओं, इंजेक्शन के लिए हजारों फोन आ रहे हैं. और मैं इनमें से कई लोगों को अब भी मुहैया नहीं करा पा रहा हूं. मैं बहुत ही असहाय महसूस कर रहा हूं. हालात बहुत डरावने हैं, कृपया घर पर रहें, मास्क पहनें और खुद को संक्रमण से बचाएं.'सेलेब्स के अलावा आम लोग भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं. ये लोग अस्पतालों में बिस्तर से लेकर मरीजों के लिए दवाओं तक की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं. देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 45 लाख 26 हजार 609 पर पहुंच गया है. इनमें से 1 लाख 75 हजार 649 मरीजों की मौत हो चुकी है. हालांकि, 1 करोड़ 26 लाख 71 हजार 220 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं.